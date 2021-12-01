Слэшер «Чаки» получил продление на второй сезон

Накануне выхода восьмого — финального — эпизода первого сезона «Чаки» получил официальное благословение на съёмки второго. Кабельные каналы USA Network и Syfy, совместно транслирующие многосерийный сиквел культового слэшер-франчайза, вдохновились на этот шаг благодаря солидным рейтингам первого сезона, собирающего в районе 9,5 млн просмотров со всех цифровых платформ.

Ужастик от авторов киносерии Дона Манчини и Дэвида Киршнера рассказывает о школьнике Джеке Уэббере, купившем Чаки на дворовой распродаже. Главный герой поначалу ничего не знает о кровавом наследии своего приобретения. Меж тем одержимая духом убийцы кукла берётся за своё привычное занятие — убийства.

В сериале снимаются Закари Артур, Брэд Дуриф, Дженнифер Тилли, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Кристин Элис и Девон Сава. Манчини отвечает за сценарий, а также вместе с Киршнером и Ником Антоской («Ганнибал») выступает исполнительным продюсером проекта.