 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Beyond Good & Evil 2 могут закрыть, и разработчики сами ждут этого «Эта фарфоровая кукла влюбилась» — новые сэйю сериала про суровый мир косплея Новый «Блэйд» точно не выйдет в следующем году «Мрачный и печальный» — Том Холланд рассказал, чего ждать от «Человека-паука: Нет пути домой» «Новые школьные войны» — дата выхода и другие подробности очень вольного аниме-пересказа романа «Троецарствие»
6
СЕРИАЛЫ
665
 
Первоисточник: www.insider.com Прямая ссылка на новость:

Джордж Мартин умолял продлить «Игру престолов» до десятого сезона

Источник: HBO

Джордж Мартин продолжает убеждать нас в том, что мы знали и без него — эпично проваленный финал «Игры престолов» целиком на совести Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса. Как стало известно буквально накануне, автор сильно обиделся на шоураннеров за то, куда они увели сериал после пятого сезона. Но и это ещё не всё.

Мартин как мог пытался спасти своё детище от бесславной кончины — он даже лично встречался с бывшим исполнительным директором HBO Ричардом Плеплером, умоляя дать «Игре престолов» ещё немного времени. Писатель был уверен, что материала хватит на все 10, а то и 13 сезонов.

Вот, о чём говорится в новой книге Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers от автора бестселлеров Джейма Эндрю Миллера:

Джордж летал в Нью-Йорк, чтобы пообедать с Плеплером, и умолял его сделать десять сезонов по десть эпизодов, потому что для этого было достаточно материала. Он считал, что это будет более удовлетворительный и увлекательный опыт.

HBO, понятно, хотел максимально растянуть удовольствие, но Бениофф и Уайсс были против — они устали и хотели двигаться дальше. В итоге, имеем то, что имеем.

Однако у Джорджа Мартина есть шанс если не исправить всё, то хотя бы слегка подсластить пилюлю. Если, конечно, он соизволит когда-нибудь закончить «Ветра зимы». Тогда то, по словам самого автора, у фанатов появится возможность поспорить, чья же концовка лучше.

Теги
Игра престолов
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

30Джордж Мартин и шоураннеры «Игры престолов» перестали ладить после пятого сезона 16Звезда «Игры престолов» пожаловалась на съёмки откровенных сцен сериала 30Вышел тизер «Дома Дракона» — первый взгляд на спин-офф «Игры престолов»

Тоже интересно

Далее на КГ

9
Круче только «Мстители: Финал» — «Человек-паук: Нет пути домой» показывает класс на предпродажах
 5
Нео по-прежнему тащит: Киану Ривз демонстрирует боевые навыки на свежем кадре «Матрицы 4»
 4
Геральт беседует с Весемиром в свежем отрывке второго сезона «Ведьмака»
 2
Создатель сериала «Пацаны» рассказал, чего ждать от третьего сезона
 2
Она возвращается! Вышел тизер четвёртого сезона «Удивительной миссис Мейзел»
 1
Тираж манги «Охотник × Охотник» превысил 79 млн копий
 0
КГ играет: мультиплеер Halo Infinite
 0
Тираж манги «Патриот Мориарти» превысил 5 млн копий
 3
ЕВА-453: Прямая трансляция
 1
«Мастер меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи» — новые сборы полнометражного аниме в домашнем прокате
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
18Телеовощи – 420: Ваше единственное развлечение
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 491: «Прошлой ночью в Сохо», «Демоник», «Король Ричард»
 
7Ноль кадров в секунду – 396: Сборник приключений NFT-хера
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru