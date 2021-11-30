Джордж Мартин умолял продлить «Игру престолов» до десятого сезона

Джордж Мартин продолжает убеждать нас в том, что мы знали и без него — эпично проваленный финал «Игры престолов» целиком на совести Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса. Как стало известно буквально накануне, автор сильно обиделся на шоураннеров за то, куда они увели сериал после пятого сезона. Но и это ещё не всё.

Мартин как мог пытался спасти своё детище от бесславной кончины — он даже лично встречался с бывшим исполнительным директором HBO Ричардом Плеплером, умоляя дать «Игре престолов» ещё немного времени. Писатель был уверен, что материала хватит на все 10, а то и 13 сезонов.

Вот, о чём говорится в новой книге Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers от автора бестселлеров Джейма Эндрю Миллера:

Джордж летал в Нью-Йорк, чтобы пообедать с Плеплером, и умолял его сделать десять сезонов по десть эпизодов, потому что для этого было достаточно материала. Он считал, что это будет более удовлетворительный и увлекательный опыт.

HBO, понятно, хотел максимально растянуть удовольствие, но Бениофф и Уайсс были против — они устали и хотели двигаться дальше. В итоге, имеем то, что имеем.

Однако у Джорджа Мартина есть шанс если не исправить всё, то хотя бы слегка подсластить пилюлю. Если, конечно, он соизволит когда-нибудь закончить «Ветра зимы». Тогда то, по словам самого автора, у фанатов появится возможность поспорить, чья же концовка лучше.