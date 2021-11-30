Геральт беседует с Весемиром в свежем отрывке второго сезона «Ведьмака»

Промо-кампания второго сезона «Ведьмака» интенсифицируется — до выхода свежих эпизодов осталось чуть больше двух недель, и самое время подготовить зрителей к очередному погружению в мир Континента. В сети появился новый отрывок из продолжения, который показали на утреннем шоу британского канала ITV, где погостил Ким Бодния — исполнитель роли Весемира, наставника Геральта (Генри Кавилл).

В свежем отрывке из тёмного фэнтези Геральт тренируется и беседует с главой Школы Волка, который намекает, что тащить спасённую сиротку Цири (Фрейя Аллан) в Каэр Морхен идея не из лучших.