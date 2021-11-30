 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Старая гвардия снова в деле! Вышел финальный трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники» Уставший бороться Нео и рассыпающаяся Тринити к свежем тизере «Матрицы: Воскрешения» Бенедикт Камбербэтч переживает за «Доктора Стрэнджа 2». Что не так с сиквелом? Уэсли Снайпс уверен: Махершала Али справится с ролью Блэйда Том Холланд остаётся! Новая трилогия о Человеке-пауке официально в работе
2
СЕРИАЛЫ
345
 
Прямая ссылка на новость:

Геральт беседует с Весемиром в свежем отрывке второго сезона «Ведьмака»

Промо-кампания второго сезона «Ведьмака» интенсифицируется — до выхода свежих эпизодов осталось чуть больше двух недель, и самое время подготовить зрителей к очередному погружению в мир Континента. В сети появился новый отрывок из продолжения, который показали на утреннем шоу британского канала ITV, где погостил Ким Бодния — исполнитель роли Весемира, наставника Геральта (Генри Кавилл).

В свежем отрывке из тёмного фэнтези Геральт тренируется и беседует с главой Школы Волка, который намекает, что тащить спасённую сиротку Цири (Фрейя Аллан) в Каэр Морхен идея не из лучших.

Теги
ВидеоВедьмакГенри КавиллNetflix
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

12Геральт и Цири в Каэр Морхене на кадрах из второго сезона «Ведьмака» 9Генри Кавилл пообещал: во втором сезоне «Ведьмака» Геральт больше похож на героя из книг 4Геральт в потёмках на свежем кадре из второго сезона «Ведьмака»

Тоже интересно

Далее на КГ

2
Создатель сериала «Пацаны» рассказал, чего ждать от третьего сезона
 1
Она возвращается! Вышел тизер четвёртого сезона «Удивительной миссис Мейзел»
 1
Тираж манги «Охотник × Охотник» превысил 79 млн копий
 0
КГ играет: мультиплеер Halo Infinite
 0
Тираж манги «Патриот Мориарти» превысил 5 млн копий
 3
ЕВА-453: Прямая трансляция
 1
«Мастер меча онлайн: Прогрессив. Ария в беззвёздной ночи» — новые сборы полнометражного аниме в домашнем прокате
 1
Японские зрители определили самых популярных персонажей, озвученных Юки Кадзи
 18
Хуже «Сокола и Зимнего солдата», «ВандыВижна» и «Локи»: «Соколиный глаз» не тянет
 18
Дольф Лундгрен в восторге от «Аквамена 2» и его режиссёра
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
18Телеовощи – 420: Ваше единственное развлечение
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 491: «Прошлой ночью в Сохо», «Демоник», «Король Ричард»
 
7Ноль кадров в секунду – 396: Сборник приключений NFT-хера
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru