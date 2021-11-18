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Геральт и Цири в Каэр Морхене на кадрах из второго сезона «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал мощнейшую подборку новых кадров из второго сезона «Ведьмака», где помимо Геральта (Генри Кавилл), Цири (Фрейя Аллан) и Йеннифер (Аня Чалотра) засветились Весемир (Ким Бодния), Ламберт (Пол Бульон) и Вильгефорц (Махеш Джаду).

Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак»

Свежие эпизоды тёмного фэнтези от шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич по мотивам книжной серии за авторством Анджея Сапковского выходят 17 декабря.

Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак» Кадры из сериала «Ведьмак»

В актёрском составе также значатся Кристофер Хивью, Ясен Атор, Агнес Бьорн, Ту Эрстед Расмуссен, Аиша Фабьен Росс, Месия Симсон, Кэсси Клер, Аджоа Андо, Лиз Карр, Энн Фёрбэнк, Эд Бирч, Саймон Кэллоу, Грэм Мактавиш, Кевин Дойл, Крис Фултон, Сэм Хэзелдайн и Ниам Маккормак.

Теги
КадрыГалереяВедьмакNetflixГенри Кавилл
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Источник фотографий: Depositphotos

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