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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Кристен Стюарт присоединилась к касту мини-сериала «Ирма Веп»

Источник: Depositphotos

Сумеречное прошлое держит крепко — Кристен Стюарт сыграет в мини-сериале HBO «Ирма Веп» по мотивам одноимённой картины Оливье Ассайаса (он работал с актрисой над картинами «Зильс-Мария» и «Персональный покупатель») 1996 года о съёмках ремейка немого фильма «Вампиры» Луи Фейада.

В мини-сериале у Стюарт будет небольшая роль, её детали пока не разглашаются. Съёмки проходят в Париже. В проекте задействованы Алисия Викандер, Чэнь Фала, Адриа Архона, Джесс Лиодин, Кэрри Браунштейн, Джеррод Кармайкл, Мишель Клеман и другие.

В этом году у Кристен Стюарт вышла драма «Спенсер», где она сыграла принцессу Диану, а ещё недавно стало известно, что актриса хочет запустить реалити-шоу про охоту на привидений с участием представителей ЛГБТ-сообщества.

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Кристен Стюарт
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Источник фотографий: Depositphotos

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