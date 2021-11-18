Похрустим багетом с трейлером второго сезона «Эмили в Париже»

Скажи себе oui и следуй желаниям сердца. Стриминговый сервис Netflix основательно готовится к зимним праздникам, которые уже не за горами. Среди прочих цифровая платформа презентует свежие эпизоды мелодрамы «Эмили в Париже» с Лили Коллинз в главной роли. Премьера второго сезона состоится 22 декабря.

Талантливая и целеустремлённая американка Эмили (Коллинз) продолжает покорять столицу моды и сердца местных красавцев. Создатели сериала пообещали, что в продолжении учтут претензии к первому сезону и перестанут так яростно пользоваться экранными клише в изображении французов.

В сериале Даррена Стара («Секс в большом городе») также снимаются Эшли Парк, Лукас Браво, Филиппин Леруа-Больё, Сэмюэл Арнольд, Камилль Раза, Бруно Гуэри, Кейт Уолш, Уильям Абади и Арно Виар.

И трейлер с русскими субтитрами: