Сериал «Асока» отыскал свою Сабин Врен

Игровой сериал видеосервиса Disney+ «Асока» — сольник персонажа Розарио Доусон из второго сезона «Мандалорца» — обзавёлся исполнительницей одной из ключевых ролей. В сериале появится знакомая поклонникам анимационного сериала «Звёздные войны: Повстанцы» Сабин Врен. Молодую мандалорку, мастерски владеющую всеми видами оружия, сыграет Наташа Лю Бордиццо («Величайший шоумен», «Пушки Акимбо»).

Также свою немаловажную роль в сериале о джедае Асоке Тано сыграет Хейден Кристенсен (Энакин Скайуокер / Дарт Вейдер). О подробностях появления Скайуокера и Врен в будущем сериале пока ничего конкретного не сообщается.

Проектом в качестве исполнительных продюсеров занимаются Джон Фавро и Дэйв Филони, при этом последний ещё и ответственен за сценарий. Съёмочный процесс, по слухам, стартует в марте. О дате премьеры пока никакой информации нет.