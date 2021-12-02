Лютик виртуозно пересказывает сюжет первого сезона «Ведьмака»

Проспали первый сезон «Ведьмака» или забыли его напрочь, как страшный сон? Не извольте беспокоиться, перед выходом второго бард Лютик (Джои Бэти), закадычный друг и спутник Геральта из Ривии (Генри Кавилл), по-быстрому, с шутками и прибаутками напомнит вам, что стряслось в предыдущих сериях.

К прошедшей вчера в Лондоне премьере продолжения тёмного фэнтези Netflix выпустил специальный ретроспективный ролик под названием «Ведьмак: путеводитель для новичка», охватывающий все важные события первого сезона, и смотреть его куда интереснее (и, само собой, забавнее), чем сам сезон.

Видео в дубляже, поэтому за словарём с языка Континента на русский бегать не нужно: