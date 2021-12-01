Зарубленный пилот первого приквела «Игры престолов» обошёлся HBO в $ 30 млн

Недавно публикованная книга Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers продолжает служить кладезем прежде не афишировавшейся информации об «Игре престолов» и всего, что её окружает. В ней отыскали небольшой инсайд и о первом приквеле фэнтези-эпика, носившем рабочее название «Кровавая луна».

Как известно, после контрольного просмотра пилотного эпизода проект с Наоми Уоттс в одной из главных ролей зарубили. И книга рассказывает, почему это случилось, а также проливает свет на производственный бюджет первой серии. Пилот обошёлся HBO в $ 30 млн, но не оправдал продюсерских ожиданий.

По словам бывшего председателя WarnerMedia Entertainment Боба Гринблатта, после просмотра серии он сказал главе программного отдела HBO Кейси Блойсу, что увиденное не дотягивает до уровня оригинального сериала и вряд ли сработает. Блойс ему возражать не стал. В итоге от проекта решили отказаться — слишком велика была ответственность и слишком давила необходимость соответствовать уровню «Игры престолов».

Приквел должен был рассказать о событиях, происходивших на закате легендарной Эры Героев, когда мир людей постепенно погружался в ледяную тьму. В предыстории хотели осветить «рождение» белых ходоков, события из жизни первых Старков и раскрыть важнейшие тайны великой эпохи. Эпизод сняла С. Дж. Кларксон («Банши») по сценарию Джорджа Мартина и шоураннера Джейн Голдман («Звёздная пыль», «Kingsman: Секретная служба»).