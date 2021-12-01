Приквел «Игры престолов» про межевого рыцаря обзавёлся шоураннером

Судя по всему, очередной приквел «Игры престолов» стал на шаг ближе к экранам. Некоторое время пребывающая в разработке экранизация «Повестей о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина обзавелась шоураннером. Пост главного сценариста и исполнительного продюсера проекта занял Стив Конрад, создатель и сценарист чёрной комедии «Патриот» от Amazon.

Повести рассказывают о приключениях странствующего рыцаря Дункана Высокого (он же Дунк) и его юного оруженосца, принца Эйгона Таргариена (он же Эгг). События разворачиваются почти за век до событий основного сюжета саги.

О назначении Конрада сообщили крупнейшие порталы вроде Deadline и Variety, но кабельный канал HBO эту информацию пока официально не прокомментировал.