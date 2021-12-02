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Тихомиров возвращается в трейлере второго сезона «Последнего министра»

Коррупция головного мозга, освобождение пленённого енота и другие страсти-мордасти. Видеосервис «КиноПоиск» опубликовал минутный трейлер второго сезона сатирической комедии Романа Волобуева «Последний министр». Премьера продолжения состоится уже сегодня, 2 декабря.

Глава Министерства перспективного планирования Евгений Александрович Тихомиров (Ян Цапник) продолжит с энтузиазмом и матерком улучшать жизнь в стране. Потому что если не он и его верная (на самом деле, нет) команда, то кто?

И свежий постер, конечно:

Постеры сериала «Последний министр»
Теги
ВидеоПоследний министр
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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