Тихомиров возвращается в трейлере второго сезона «Последнего министра»

Коррупция головного мозга, освобождение пленённого енота и другие страсти-мордасти. Видеосервис «КиноПоиск» опубликовал минутный трейлер второго сезона сатирической комедии Романа Волобуева «Последний министр». Премьера продолжения состоится уже сегодня, 2 декабря.

Глава Министерства перспективного планирования Евгений Александрович Тихомиров (Ян Цапник) продолжит с энтузиазмом и матерком улучшать жизнь в стране. Потому что если не он и его верная (на самом деле, нет) команда, то кто?

И свежий постер, конечно: