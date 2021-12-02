«Вампиры средней полосы» в полном составе на кадрах новогоднего спецэпизода

Вслед за промо-артом праздничного спецэпизода «Вампиров средней полосы» видеосервис START поделился и кадрами из серии, которые наверняка несказанно порадуют поклонников сериала, потому что Новый год клыкастое семейство из Смоленска будет отмечать — оброним скупую слезу — своим полным составом. К роли Женька в спецэпизоде вернётся Глеб Калюжный.

Официальное описание эпизода гласит: его события развернутся как раз после обращения Женька в канун Нового года, который он отметит со своей новой семьёй. К своим ролям также вернутся Юрий Стоянов, Екатерина Кузнецова, Артём Ткаченко и Ольга Медынич.

Точной даты выхода у серии по-прежнему нет.