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«Вампиры средней полосы» в полном составе на кадрах новогоднего спецэпизода

Вслед за промо-артом праздничного спецэпизода «Вампиров средней полосы» видеосервис START поделился и кадрами из серии, которые наверняка несказанно порадуют поклонников сериала, потому что Новый год клыкастое семейство из Смоленска будет отмечать — оброним скупую слезу — своим полным составом. К роли Женька в спецэпизоде вернётся Глеб Калюжный.

Кадры из сериала «Вампиры средней полосы» Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»

Официальное описание эпизода гласит: его события развернутся как раз после обращения Женька в канун Нового года, который он отметит со своей новой семьёй. К своим ролям также вернутся Юрий Стоянов, Екатерина Кузнецова, Артём Ткаченко и Ольга Медынич.

Точной даты выхода у серии по-прежнему нет.

Кадры из сериала «Вампиры средней полосы» Кадры из сериала «Вампиры средней полосы» Кадры из сериала «Вампиры средней полосы»
Теги
КадрыГалереяВампиры средней полосы
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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