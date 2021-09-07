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Первоисточник: www.kinometro.ru Прямая ссылка на новость:

Стартовали съёмки второго сезона хоррора «Территория» с Андреем Мерзликиным и Глебом Калюжным

Источник: «ТНТ»

Многосерийный мистический хоррор «Территория» вернулся в активное производство — в Пермском крае на днях стартовали съёмки второго сезона сериала с Андреем Мерзликиным и Глебом Калюжным («Вампиры средней полосы») в главных ролях.

Многосерийный фолк-хорррор канала «ТНТ» и видеосервиса Premiere продолжит рассказывать о таинственных и пугающих событиях, окружающий Егора (Калюжный) и его дядю Николая (Мерзликин) на Урале с его духами, ведьмами, шаманами и другими обитателями коми-пермяцких мифов.

В продолжении сериала к своим ролям также вернутся Алексей Розин, Клавдия Коршунова, Ксения Отинова и Ася Чистякова. Второй сезон режиссирует Динар Гарипов по сценарию Ирины Накаряковой, Клавдии Коршуновой и Алексея Розина. Производством по-прежнему занимается Good Story Media.

Теги
Территория
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