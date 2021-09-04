 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Кринжерелла: сказочно ужасный отрывок из новой «Золушки» — магия Крёстного фея в действии Новый франчайз? Комедийный Джон Сина вернётся в сиквеле «Друзей по отпуску» Райан Рейнольдс, Скала и Галь Гадот делают это на новом кадре экшена от Netflix Неделя аниме на КГ — главные новости 23–29 августа Шан-Чи и легенда десяти колец - Обзор фильма
СЕРИАЛЫ
642
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Второй сезон «Варваров» ушёл в активное производство и показал свой первый кадр

В прошлом ноябре стриминговый гигант Netflix одобрил съёмки второго сезона исторической экшен-драмы «Варвары». Октябрьская премьера приглянулась зрителям, о чём недвусмысленно свидетельствовала статистика, и видеосервис не стал тянуть с новостями о продлении. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки вернуться к активному производству проект сумел лишь совсем недавно.

Зато Netflix уже может поделиться первым официальным кадром из шестисерийного продолжения с главными героями истории — вождём германского племени херусков Арминием (Лоуренс Рапп), его супругой Туснельдой (Жанна Гурсо) и другом детства Фолквином Волчье Копьё (Давид Шюттер).

Кадры из сериала «Варвары»

Первый сезон от создателей сериала Арни Нолтинга и Жана Мартина Шарфа рассказывает о битве в Тевтобургском лесу, которой предшествовало объединение разрозненных германских племён, согласившихся воевать сообща против Рима, чтобы согнать имперские войска со своих земель. Второй сезон расскажет о последствиях знаменитого побоища.

Шоураннером выступает Штефан Рузовицки, который срежиссирует первый, второй и третий эпизоды продолжения. Производственным процессом заведует студия Gaumont. Второй сезон снимают в Кракове и окрестностях.

Теги
КадрыВарварыNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

2Стивен Амелл готов вернуться к роли Оливера Куинна в «Стреле» на Netflix или HBO Max 6Семья Даттонов под огнём в трейлере четвёртого сезона «Йеллоустоуна» 4Хоумлендер парит над толпой на фото со съёмок третьего сезона «Пацанов»

Тоже интересно

Далее на КГ

2
Стивен Амелл готов вернуться к роли Оливера Куинна в «Стреле» на Netflix или HBO Max
 0
КГ играет: Code Vein, часть 8
 13
«Дюна» Дени Вильнёва впечатлила и разочаровала критиков
 2
Rockstar подаёт в суд на создателей перепроектированных GTA III и GTA: Vice City
 7
Юлия Снигирь в образе Маргариты на свежих кадрах из «Воланда»
 6
Дени Вильнёв уже готов снимать продолжение «Дюны» в следующем году
 27
Тэндиве Ньютон объяснила, почему создатели «Хана Соло» не имели право убивать чёрную женщину
 6
«На заре приключений»: продолжается работа над лайв-экшен-сериалом «Ван-Пис», основанном на манге Эйитиро Оды
 9
«Новобранец» отправляется в Гватемалу — тизер четвёртого сезона обещает бомбическую развязку
 15
Режиссёр «Казино „Рояль“» тоже слегка сомневался в Дэниэле Крэйге, когда брал его на роль Джеймса Бонда
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 478: «Тихий омут», «Ведьмак: Кошмар волка», «Это всё он»
 
5Ноль кадров в секунду – 384: Стакан наполовину негр
 
0Ноль кадров в секунду
 
2ЕВА
 
 
5Телеовощи – 407: Домашнее видео с киборгами
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru