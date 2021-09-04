Второй сезон «Варваров» ушёл в активное производство и показал свой первый кадр

В прошлом ноябре стриминговый гигант Netflix одобрил съёмки второго сезона исторической экшен-драмы «Варвары». Октябрьская премьера приглянулась зрителям, о чём недвусмысленно свидетельствовала статистика, и видеосервис не стал тянуть с новостями о продлении. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки вернуться к активному производству проект сумел лишь совсем недавно.

Зато Netflix уже может поделиться первым официальным кадром из шестисерийного продолжения с главными героями истории — вождём германского племени херусков Арминием (Лоуренс Рапп), его супругой Туснельдой (Жанна Гурсо) и другом детства Фолквином Волчье Копьё (Давид Шюттер).

Первый сезон от создателей сериала Арни Нолтинга и Жана Мартина Шарфа рассказывает о битве в Тевтобургском лесу, которой предшествовало объединение разрозненных германских племён, согласившихся воевать сообща против Рима, чтобы согнать имперские войска со своих земель. Второй сезон расскажет о последствиях знаменитого побоища.

Шоураннером выступает Штефан Рузовицки, который срежиссирует первый, второй и третий эпизоды продолжения. Производственным процессом заведует студия Gaumont. Второй сезон снимают в Кракове и окрестностях.