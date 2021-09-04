Стивен Амелл готов вернуться к роли Оливера Куинна в «Стреле» на Netflix или HBO Max

Исполнитель главной роли в сериале-зачинателе Arrowverse, очевидно, настолько отдохнул от своей супергеройской мантии, что готов примерить её снова. Сыгравший Оливера Куинна в «Стреле» Стивен Амелл заявил, что не против снова сыграть этого персонажа, буде такая возможность представится.

Побывавший в гостях у подкаста Майкла Розенбаума Inside Of You Амелл рассказал, что готов снова пострелять из лука. И даже тот факт, что «Стрела» официально закрыта, не такая уж проблема. Другое дело, что вернуться к роли ему пока не предлагали. Вроде бы.

Если бы со мной связывались по поводу возвращения, я бы не признался, но со мной и впрямь не связывались. Я думал об этом… Если бы мне когда-нибудь представилась возможность сняться в шести-восьмисерийном мини-сериале «Стрела» для Netflix, HBO Max или The CW, это было бы здорово.

Впрочем, вероятность эдакого лимитированного возвращения «Стрелы» на экраны почти равняется нулю. По крайней мере у The CW и HBO Max и без того предостаточно многосерийной супергероики по вселенной DC.