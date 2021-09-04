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Первоисточники: twitter.comtwitter.com Прямая ссылка на новость:

«На заре приключений»: продолжается работа над лайв-экшен-сериалом «Ван-Пис», основанном на манге Эйитиро Оды

Источник: Netflix

Зрителям напомнили, что в работе находится лайв-экшен-сериал «Ван-Пис» (One Piece), основанный на манге Эйитиро Оды. В твиттере проекта показали логотип сериала и фото сценария его первого эпизода. Эпизод называется «На заре приключений» (Romance Dawn). Его сценарий написали Мэтт Оуэнс («Агенты Щ.И.Т.», «Люк Кейдж», «Защитники») и Стивен Маеда («Секретные материалы», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Остаться в живых», «Обмани меня»). Сообщалось, что Оуэнс будет сценаристом и одним из исполнительных продюсеров сериала, а Маеда — шоураннером и ещё одним сценаристом и исполнительным продюсером.

«На заре приключений» — прототип «Ван-Пис», две короткие манги, опубликованные в 1996 году в Weekly Shonen Jump Summer Special и Weekly Shonen Jump No. 41 соответственно. Ода создал их, когда работал ассистентом у мангаки Нобухиро Вацуки («Бродяга Кенщин»). Истории «На заре приключений», ещё до того как превратиться в «Ван-Пис», содержали элементы, которые Ода позже перенёс в свой магнум опус, например главного героя Манки Д. Луффи в привычной одежде и фирменной соломенной шляпе. Также в честь этих историй получили своё название первые глава, сюжетная арка и том «Ван-Пис».

Ранее было объявлено, что стриминговый сервис Netflix займётся производством 10-серийного первого сезона лайв-экшена «Ван-Пис» вместе со студией Tomorrow. Другими исполнительными продюсерами сериала значились Ода, Марти Адельштейн (основатель студии Tomorrow) и Бекки Клементс («Ханна. Совершенное оружие»).

Оригинальная манга про пиратов публикуется в журнале Weekly Shonen Jump с 19 июля 1997 года и сейчас собрана в 100 томов. Общий тираж сборников превышает 490 млн копий в мире. «Ван-Пис» — самая популярная манга в истории.

Франчайз «Ван-Пис» включает в себя продолжительный аниме-сериал, 14 полнометражных аниме, OVA, ранобэ, видеоигры и не только.

Теги
Ван-Пис (One Piece)Netflix
Комментарии (1)

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