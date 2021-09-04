Семья Даттонов под огнём в трейлере четвёртого сезона «Йеллоустоуна»

Даттонам нынче приходится очень несладко. Потоковый сервис Paramount+ опубликовал минутный трейлер четвёртого сезона неовестерна «Йеллоустоун», обещающий кровопролитное продолжение семейной драмы с Кевином Костнером в главной роли. Двухчасовая премьера четвёртого сезона состоится 7 ноября.

Многосерийная драма продолжит рассказывать о том, как непросто приходится владельцам громадного ранчо в Монтане вести дела и при этом оставаться в живых, когда все вокруг заглядываются на их собственность.

Помимо Костнера в четвёртом сезоне сериала Тейлора Шеридана («Ветреная река») снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбилл Чоу, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт, Джеки Уивер и Пайпер Перабо.