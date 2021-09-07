Продано. Много секса и озабоченных подростков в трейлере третьего сезона «Полового воспитания»

Вышел полноценный трейлер третьего сезона смелой драмеди Netflix «Половое воспитание», и создатели точно знают, чем приманить зрителей. Впрочем, на сей раз учеников школы Мурдейл ждёт суровое испытание — новая директриса в исполнении Джемаймы Кёрк твёрдо намерена дать сексу бой, но озабоченных подростков, как вы понимаете, так просто не остановить.

Актёрский состав сериала во главе с Эйсй Баттерфилдом и Эммой Маккей также включает Нкути Гатву, Джиллиан Андерсон, Коннора Суинделлса, Кедара Уильямса-Стирлинга, Эйми Лу Вуд, Патрицию Эллисон, Микаэла Персбрандта, Таню Рейнольдс, Чиненье Эзеуду и Криса Дженкса. Кроме того, в третьем сезоне к ним присоединятся Джейсон Айзекс и Дуа Салех.

Премьера намечена на 17 сентября.