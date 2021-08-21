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Гейская романтика на свежих кадрах остросоциальной драмеди «Половое воспитанин»

Один из немногих сериалов Netflix, где зашкаливающая повестка грамотно вписана в общий сюжет, драмеди «Половое воспитание», совсем скоро вернётся с третьим сезоном — уже 17 сентября. Пока же остаётся смотреть на свежие кадры и радоваться за Отиса, у которого наконец-то появилась растительность на лице.

Кадры из сериала «Половое воспитание» Кадры из сериала «Половое воспитание» Кадры из сериала «Половое воспитание» Кадры из сериала «Половое воспитание» Кадры из сериала «Половое воспитание» Кадры из сериала «Половое воспитание»

В продолжении к своим ролям вернутся Эйса Баттерфилд, Эмма Маккей, Нкути Гатва, Джиллиан Андерсон, Коннор Суинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг, Эйми Лу Вуд, Патриция Эллисон, Микаэл Персбрандт, Таня Рейнольдс, Чиненье Эзеуду и Крис Дженкс.

Ожидается и прибытие новобранцев в лице Джемаймы Кёрк, Дуа Салеха и самого Джейсона Айзекса.

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ГалереяПоловое воспитание
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Источник фотографий: Depositphotos

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