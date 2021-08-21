Гейская романтика на свежих кадрах остросоциальной драмеди «Половое воспитанин»

Один из немногих сериалов Netflix, где зашкаливающая повестка грамотно вписана в общий сюжет, драмеди «Половое воспитание», совсем скоро вернётся с третьим сезоном — уже 17 сентября. Пока же остаётся смотреть на свежие кадры и радоваться за Отиса, у которого наконец-то появилась растительность на лице.

В продолжении к своим ролям вернутся Эйса Баттерфилд, Эмма Маккей, Нкути Гатва, Джиллиан Андерсон, Коннор Суинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг, Эйми Лу Вуд, Патриция Эллисон, Микаэл Персбрандт, Таня Рейнольдс, Чиненье Эзеуду и Крис Дженкс.

Ожидается и прибытие новобранцев в лице Джемаймы Кёрк, Дуа Салеха и самого Джейсона Айзекса.