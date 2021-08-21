Звезда «Друзей» в комедийном хорроре об одержимом демоном авторе женского порно (кадры)

Появились первые кадры комедийного хоррора Starz «Сияющая долина» с Кортни Кокс в главной роли. Компанию ей составят Мира Сорвино, Грег Киннир, Меррин Данги, Гас Бирни и Дилан Гейдж, а в роли шоураннеров выступят Шэрон Хорган («Развод») и Джефф Астроф («Методом проб и ошибок»).

Героиня Кокс, Пэт, некогда оторва, прославилась, написав развратный, пропитанный алкоголем и наркотиками феминистический роман (читай — женское порно). Спустя 17 лет она трезва и чиста, но совершенно не удовлетворена жизнью. Второй роман так и не написан, секс с мужем отсутствует как класс, а дети-подростки желают ей смерти. Она была верной женой, не считая одного раза с горячим молодым сантехиком, и теперь, в последней попытке спасти свой брак, герои переезжают из безумного большого города в провинцию, в дом, где некогда произошли ужасные зверства. Никто кроме Пэт не замечает странностей, а она пытается понять, то ли это депрессия, то ли происки нечистой силы.

Киннир сыграет супруга главной героини, тогда как Сорвино досталась роль то ли её альтер эго, то ли одной из расщеплённых личностей, то ли демона, пытающегося ею овладеть. Что и говорить, звучит интригующе.

Дата выхода сериала пока не называется.