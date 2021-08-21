Создатель «Пацанов» рассказал о работе над третьим сезоном: «Самые сложные съёмки в моей жизни»

Минувший год для многих стал весьма непростым, но киноделы настрадались едва ли не больше всех. Не стал исключением и Эрик Крипке — по словам создателя «Пацанов», работа над третьим сезоном была подлинным испытанием на прочность и вообще, сложнее съёмок у него в жизни не было.

Это был самый сложный съёмочный год в моей жизни. Проблем было миллион. Но моё отношение ко всему изначально было категоричным — никаких творческих компромиссов. Аудитория не будет делать нам поблажек. Они не будут говорить: «Окей, это не так хорошо, как второй сезон, но им же наверняка было так сложно». Мы должны убедиться, что зрители не почувствуют разницы. Но за кадром всё было совершенно иначе. Объём работы, который мы могли делать за день, количество людей на заднем плане, то, как мы перемещались с места на место. Это всё замедляло и усложняло процесс. Это был подлинный вызов. Но команда, к её чести, справилась по-чемпионски — они носили маски по 14 часов в день, каждый день.

Чем бы в итоге не стал третий сезон, надо сразу отдать им должное — снять супергеройскую оргию в условиях социальной дистанции наверняка было делом крайне причудливым. Также Крипке обещал, что дальше всё будет ещё более мрачно, кроваво и жёстко. Будем надеяться, не обманул.

Когда ждать премьеры, пока не говорят. Зато точно известно, что к основному актёрскому составу «Пацанов» в лице Карла Урбана, Энтони Старра, Джека Куэйда, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейса Кроуфорда, Карен Фукухары, Джесси Т. Ашера, Нэйтана Митчелла, Ласа Алонсо и Томера Капона, Клаудии Дурмит, Колби Минифи присоединились Дженсен Эклс, Катя Винтер, Лори Холден, Шон Патрик Флэнери, Ник Уэкслер и Майлз Гастон Виллануева.