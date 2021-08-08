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С кем встречалась Старлайт, и чем занимались Хоумлендер с Подводным после второго сезона — свежая сводка новостей из мира «Пацанов»

Источник: Amazon

Создатели «Пацанов», очевидно, прекрасно осознают, как зрители изнывают в ожидании третьего сезона, и великодушно подкармливают нас небольшими крупицами свежей информации — подоспел второй выпуск новостей от Vough.

Хотите узнать, чем занимались Хоумлендер и Подводный, а ещё кому повезло побыть бойфрендом Старлайт? Тогда вперёд!

Мучительные съёмки третьего сезона «Пацанов» подошли к концу, но когда ждать премьеру, Эрик Крипке пока не говорит. Зато обещает, что это будет эпично и кроваво. В общем, ничего нового.

К своим ролям в продолжении вернутся Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд, Лас Алонсо и Томер Капон, к которым присоединится Дженсен Эклс, а вместе с ним — толпы фанатов «Сверхъестественного».

Теги
ВидеоПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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