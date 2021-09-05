Кристофер Ллойд, Джейден Мартел и Огурец в свежем промо пятого сезона «Рика и Морти»

Кабельный канал Adult Swim продолжает радовать зрителей промо-материалами, посвящёнными заключительным эпизодам пятого сезона «Рика и Морти». В сети появился свежий видеоролик с прототипом гениального учёного-социопата Кристофером Ллойдом и Джейденом Мартеллом, продолжающим добросовестно отыгрывать его внучка-напарника по сумасшедшим приключениям.

На этот раз компанию главным героям знаменитого творения Дэна Хармона и Джастина Ройланда составляет огурец. С виду вроде бы обычный, безобидный овощ, но кто знает, кто знает…