Новые сериалы 6–12 сентября: «Родня», «Американская ржавчина» и другие новинки

Сезон 3

FX

В основу третьего сезона легла книга Джеффри Тубина A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President. В центре повествования — разразившийся в середине 90-х знаменитый на весь мир сексуальный скандал с участием тогдашнего президента США Билла Клинтона (Клайв Оуэн) и стажёрки Белого дома Моники Левински (Бини Фелдштейн).