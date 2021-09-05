Новые сериалы 6–12 сентября: «Родня», «Американская ржавчина» и другие новинки

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BBC One

Шестисерийная адаптация популярного немецкого сериала Der Tatortreiniger (Crime Scene Cleaner) рассказывает о Поле Уикстеде, профессиональном чистильщике, выполняющем специфическую работу, — уборку мест убийства для удаления следов преступления. Выполняя свои обязанности, Пол натыкается на самых странных людей: родственников жертвы, работодателей, соседей и знакомых, иногда даже на самих убийц. И поскольку он общительный тип, он часто больше сплетничает, чем убирает.

Британская чёрная комедия обещает познакомить зрителей с человеком редчайшей профессии и при этом — со скидкой на специфичность профориентации главного героя — повеселить аудиторию. Немецкому многосерийному оригиналу это удаётся — сериал пользуется популярностью у зрителей.