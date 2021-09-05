Новые сериалы 6–12 сентября: «Родня», «Американская ржавчина» и другие новинки

Многосерийные премьеры из списка сериалов недели на этот раз окружат зрителей драмой. На видеосервисе AMC+ стартует криминальная сага «Родня» с Чарли Коксом и Эйданом Гилленом, на канале HBO — семейные страдания Оскара Айзека и Джессики Честен под вывеской «Сцены из супружеской жизни», а канал Showtime предлагает мрачную историю «Американская ржавчина» с Джеффом Дниелсом в главной роли. И только BBC One обещает повеселить чёрной комедией «Уборщик».
Вторник, 7 сентября
детектив, драма
В ролях Бини Фелдштейн, Клайв Оуэн, Эди Фалко, Сара Полсон, Коби Смолдерс, Марго Мартиндейл
Создатель Скотт Александер, Ларри Каражевски
В основу третьего сезона легла книга Джеффри Тубина A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President. В центре повествования — разразившийся в середине 90-х знаменитый на весь мир сексуальный скандал с участием тогдашнего президента США Билла Клинтона (Клайв Оуэн) и стажёрки Белого дома Моники Левински (Бини Фелдштейн).
мультфильм, комедия
В ролях Сет Грин, Брекин Мейер, Мэттью Сенрейч, Том Рут, Дэн Милано, Чад Морган
Создатель Сет Грин, Мэттью Сенрейч
Калейдоскоп коротких скетчей, полных чёрного юмора и сатиры. Практически каждая сценка пародирует кино, телешоу, компьютерные игры, героев мультфильмов и комиксов, актёров, политиков, певцов и других знаменитостей, а также продукты питания, рекламные ролики или прочие проявления массовой культуры. Все серии объединены общим сюжетом, по которому некий безумный учёный оживил курицу, привязал её к креслу и заставил смотреть несколько телевизоров сразу. Причём смены скетчей выполнены в виде переключения каналов.
Четверг, 9 сентября
драма, детектив, триллер
В ролях Чарли Кокс, Эйдан Гиллен, Киаран Хайндс, Клэр Данн, Мария Дойл Кеннеди, Эммет Скэнлэн
Создатель Питер Маккена, Киаран Доннелли
Сериал представляет собой жизнеописание вымышленной дублинской семьи, вовлечённой в войну криминальных группировок. Основной темой сюжета станет нерушимость кровных уз.
Ирландская криминальная драма, возможно, и не привлекла бы пристального внимания аудитории, но больно уж интригующий актёрский состав у сериала — в главных ролях гангстерской саги значатся Чарли Кокс, Эйдан Гиллен и Киаран Хайнс.
драма, детектив, мистика
В ролях Том Эллис, Лесли-Энн Брандт, Лорен Джерман, Рэйчел Харрис, Кайла Юэлл, Мэтт Корбой
Создатель Том Капинос
Процедурал, основанный на одноимённом комиксе от Vertigo, сфокусирован на повелителе преисподней Люцифере Морнингстаре, который, заскучав, покидает свои владения и отправляется пожить в Лос-Анджелесе. Там он, каким-то невероятным образом проникшись альтруизмом, намерен помогать полиции в расследовании всяких преступлений.
Пятница, 10 сентября
комедия, детектив
В ролях Грег Дэвис, Хелена Бонем Картер, Дэвид Митчелл, Стефани Коул, Дональд Самптер, Шобу Капур
Создатель Грег Дэвис
Шестисерийная адаптация популярного немецкого сериала Der Tatortreiniger (Crime Scene Cleaner) рассказывает о Поле Уикстеде, профессиональном чистильщике, выполняющем специфическую работу, — уборку мест убийства для удаления следов преступления. Выполняя свои обязанности, Пол натыкается на самых странных людей: родственников жертвы, работодателей, соседей и знакомых, иногда даже на самих убийц. И поскольку он общительный тип, он часто больше сплетничает, чем убирает.
Британская чёрная комедия обещает познакомить зрителей с человеком редчайшей профессии и при этом — со скидкой на специфичность профориентации главного героя — повеселить аудиторию. Немецкому многосерийному оригиналу это удаётся — сериал пользуется популярностью у зрителей.
Воскресенье, 12 сентября
драма
В ролях Джефф Дэниелс, Мора Тирни, Билл Кэмп, Марк Пеллегрино, Двид Альварес, Алекс Нюстадтер
Создатель Дэн Футтерман
Экранизация одноимённого романа Филиппа Мейера рассказывает о развалившейся американской мечте на примере Дела Харриса — главы полиции одного из городов Ржавого пояса США на юго-западе Пенсильвании. Когда сына женщины, которую Харрис любит, обвиняют в убийстве, главный герой должен решить, как далеко он готов зайти, чтобы защитить парня.
Showtime подготовил для зрителей очередную остросюжетную драму об очень непростом выборе и зоне серой морали. На этот раз дилемму решает персонаж в исполнении Джеффа Дэниелса.
драма
В ролях Оскар Айзек, Джессика Честейн, Кори Столл, Николь Бехари, Сунита Мани, Лили Джейн
Создатель Хагай Леви
Современная адаптация классического сериала Ингмара Бергмана исследует любовь, ненависть, желание, моногамию, брак и развод на примере одной американской пары. Уверенная в себе и амбициозная Мира, руководитель крупной компании, недовольна своим браком, тогда как Джонатан, рассудительный и уступчивый профессор философии, всеми силами пытается сохранить их отношения.
Оскар Айзек и Джессика Честейн мечутся и страдают в браке, утратившем страсть и новизну ощущений. Мини-сериал от кабельного канала HBO сулит чистую камерную драму с обилием диалогов и вкраплениями жарких сцен с участием главных героев.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: