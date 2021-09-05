Неделя сериалов на КГ — главные новости 30 августа — 5 сентября

Знакомьтесь с экранной вселенной «Колеса времени» в первом тизере фэнтези-эпика с Розамунд Пайк. И дата выхода у сериала наконец-то появилась.

Эллиот Пейдж и компания сообщили о завершении съёмок третьего сезона «Академии Амбрелла». О дате его премьеры пока ничего не сообщают.

Джон Сина посылает всем лучи добра на постере сериала «Миротворец» от Джеймса Ганна. Но вы не верьте этому мудаку.

«Новобранец» отправляется в Гватемалу — тизер четвёртого сезона обещает бомбическую развязку. До премьеры меньше месяца!

Стивен Амелл готов вернуться к роли Оливера Куинна в «Стреле» на Netflix или HBO Max. И то, что сериал официально завершён, совсем не помеха.

«На заре приключений»: продолжается работа над игровым сериалом «Ван-Пис» по манге Эйитиро Оды. Опубликованы логотип и кое-какие новые подробности адаптации, которая выйдет на Netflix.