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Что в чемодане? Трейлер второго сезона «Эйфории» уже в сети

Кабельный канал HBO выпустил трейлер второго сезона «Эйфории», где у Ру (Зендея) случается рецидив и она посещает группу поддержки для наркоманов. Не помогает — в следующих кадрах героиня уже повсюду возит за собой чемодан, набитый запрещёнными веществами. Это для продажи. Новый сезон — новые возможности!

Бонусом на Ру сваливаются типичные подростковые проблемы: трудности в семье и отношениях. Новые знакомства, злые и поверхностные одноклассники. Всё это — привычные фоновые события, но создатели обещают, что продолжение сериала будет безжалостным по отношению к зрителям.

В конце первого сезона Ру не справляется со своими чувствами, и у неё происходит срыв. В сериальную реальность вторглась суровая действительность, и продолжить проект по плану не выходило из-за пандемии. Через какое-то время выпустили два спецэпизода, раскрывающие персонажей Ру и Джулс (Хантер Шафер), а премьера второго сезона состоится 9 января.

Теги
ВидеоЭйфория
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Источник фотографий: Depositphotos

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