Хорошего злодея должно быть много. Винсент Д'Онофрио набрал вес для роли Кингпина в «Соколином глазе»

Исполнитель роли Уилсона Фиска Винсент Д’Онофрио рассказал, что для возвращения к роли Кингпина в сериале «Соколиный глаз» ему пришлось поправиться на 7–10 кг. Казалось бы, поправляться легче, чем сбрасывать, но актёр признаётся, с возрастом такие фокусы даются ему всё сложнее.
Мы использовали специальные ракурсы, наплечники, нагрудники и дополнительные накладки на пояс. К тому же, я и сам прибавил в весе. Всегда набираю примерно 15–20 фунтов, когда играю Фиска — ему нужно такое круглое лицо, большие щёки, а остальное мы смогли решить с помощью различных эффектов и правильного костюма. Из-за возраста я больше не могу набирать лишние килограммы, это тяжело и вредно для здоровья. Когда был моложе, мог легко набирать и сбрасывать вес.
Д’Онофрио добавил, что худеет за счёт правильного питания, а не голодания или экстремальных диет.
«Соколиный Глаз» пока последний из вышедших сериалов Четвёртой фазы Marvel. Кевин Файги надеется, что он станет рождественской классикой не хуже фильмов «Один дома» или «Гарри Поттер».
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