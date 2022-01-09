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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Хорошего злодея должно быть много. Винсент Д'Онофрио набрал вес для роли Кингпина в «Соколином глазе»

Источник: Netflix

Исполнитель роли Уилсона Фиска Винсент Д’Онофрио рассказал, что для возвращения к роли Кингпина в сериале «Соколиный глаз» ему пришлось поправиться на 7–10 кг. Казалось бы, поправляться легче, чем сбрасывать, но актёр признаётся, с возрастом такие фокусы даются ему всё сложнее.

Мы использовали специальные ракурсы, наплечники, нагрудники и дополнительные накладки на пояс. К тому же, я и сам прибавил в весе. Всегда набираю примерно 15–20 фунтов, когда играю Фиска — ему нужно такое круглое лицо, большие щёки, а остальное мы смогли решить с помощью различных эффектов и правильного костюма. Из-за возраста я больше не могу набирать лишние килограммы, это тяжело и вредно для здоровья. Когда был моложе, мог легко набирать и сбрасывать вес.

Д’Онофрио добавил, что худеет за счёт правильного питания, а не голодания или экстремальных диет.

«Соколиный Глаз» пока последний из вышедших сериалов Четвёртой фазы Marvel. Кевин Файги надеется, что он станет рождественской классикой не хуже фильмов «Один дома» или «Гарри Поттер».

Теги
Соколиный глаз
Комментарии (5)

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