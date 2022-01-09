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Самый масштабный фильм Netflix выйдет летом 2022 года «Назад в кино» — «Премия Дарвина» (The Darwin Awards, 2006) КГ играет: Red Dead Redemption II, часть 12 Сценарий третьего сезона «Ведьмака» уже написан Режиссёр «Достать ножи» поддержит новый фильм Криса Эванса
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 января

Источник: The CW
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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