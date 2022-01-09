Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 января

WarnerMedia избавляется от The CW — канал с момента своего основания не приносит прибыли. Вот это поворот!

Сериал «Чужой» Ноя Хоули расскажет о войне земных корпораций. Именно этого мы и ждём от проекта по франчайзу о космических монстрах.

Шоураннер «Ведьмака» сожалеет, что в первом сезоне мало времени уделила Цири. Последующие сезоны, включая второй, эту оплошность исправляют.

Хоумлендер в объективе — третий сезон «Пацанов» обзавёлся тизером с датой выхода. Сериал вернётся на экраны летом.

«Йеллоустон» установил новый рейтинговый рекорд. Финал четвёртого сезона установил новую планку.

Киану Ривз сыграет в триллере про маньяка от Леонардо Дикаприо и Мартина Скорсезе. Сериал по книге «Дьявол в белом городе» выйдет на Hulu.