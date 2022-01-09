Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 января

WarnerMedia избавляется от The CW — канал с момента своего основания не приносит прибыли. Вот это поворот!
Сериал «Чужой» Ноя Хоули расскажет о войне земных корпораций. Именно этого мы и ждём от проекта по франчайзу о космических монстрах.
Шоураннер «Ведьмака» сожалеет, что в первом сезоне мало времени уделила Цири. Последующие сезоны, включая второй, эту оплошность исправляют.
Слэшер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» закрыт после первого сезона. Сериал событием не стал.
Звезда «Доктора Кто» ответила на обвинения в росте мужской преступности из-за выбора женщины на роль Доктора. Мама ама криминал.
Хоумлендер в объективе — третий сезон «Пацанов» обзавёлся тизером с датой выхода. Сериал вернётся на экраны летом.
«Йеллоустон» установил новый рейтинговый рекорд. Финал четвёртого сезона установил новую планку.
Новые лица на постерах третьего сезона «Академии Амбрелла». Точнее, полулица.
Киану Ривз сыграет в триллере про маньяка от Леонардо Дикаприо и Мартина Скорсезе. Сериал по книге «Дьявол в белом городе» выйдет на Hulu.
Дай миру грёбаный шанс! «Миротворец» демонстрирует высокий рейтинг на Rotten Tomatoes. Ох уж этот шлем.
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