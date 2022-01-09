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Первоисточник: www.questiongames.com Прямая ссылка на новость:

Создатели The Blackout Club и The Magic Circle работают над новой игрой по South Park

Источник: Ubisoft

Мы уже знали, что дальнейшее развитие франчайза «Южный парк» не ограничится одними полнометражными мультфильмами, новыми сезонами по заказу ViacomCBS и собственной марихуаной. Но теперь слегка просилось игровое будущее франчайза, ведь стало известно, что студия Question, отметившаяся ранее отличной The Magic Circle и кооперативной The Blackout Club, трудится над очередным интерактивным воплощением непростых будней обычных четвероклассников из Колорадо. Об этом стало известно из вакансии, размещённой на сайте студии.

Разработчики ищут ведущего дизайнера уровней для работы над игрой во вселенной «Южного парка». Работа ведётся на движке Unreal Engine 4, а среди дополнительных плюсов у соискателей указано знакомство с разработкой для таких платформ, как PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X. Логично предположить, что игра планируется именно для них. Также в списке требований указан опыт работы над хотя бы одной многопользовательской игрой, что наводит на мысли об упоре на кооператив. И это было бы неудивительно — главных героев в сериале четверо, а эта цифра весьма популярна для совместного прохождения (собственно, столько же игроков поддерживала и The Blackout Club).

Никаких подробностей о проекте больше нет. Что до студии Question, то хоть они и имеет в портфолио всего две выпущенные игры, но её сотрудники в разное время трудились над такими проектами, как Thief: Deadly Shadows, BioShock, BioShock 2, BioShock Infinite, Dishonored, South Park: The Stick of Truth и South Park: Fractured But Whole. Так что, есть надежда, что и новый South Park вытянут.

Теги
Южный Парк
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