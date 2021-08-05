Создатели «Южного парка» заключили одну из крупнейших сделок в истории: 6 сезонов, 14 полнометражек и $ 900 млн

Кажется, бессмертный и нестареющий «Южный парк» только что перешёл из разряда культовых в разряд легендарных. ViacomCBS Inc., прекрасно осознающая силу халявы народной любви к сериалу, подписала его создателей Трея Паркера и Мэтта Стоуна ещё на шесть лет. Сумма контракта составила, страшно сказать, $ 900 млн, и это одна из крупнейших сделок в истории телевидения.

За эти деньги до конца 2027 года товарищи должны снять 6 сезонов и 14 (!) полнометражных фильмов, больших, длинных, необрезанных. Почему бы и нет! Все они выйдут на потоковом сервисе Paramount+, причём первый из них увидит свет уже в этом году. Кажется, кого-то ждёт приток подписчиков неприличных размеров.

Сами создатели не скрывают своей радости, ведь они давно просто творят, что хотят:

Мы сделали фильм «Южный парк» в 1999 году, и так и не сняли другой, потому что шоу было таким крутым. Сейчас мы стали старше, и идея того, какими могут быть фильмы на стриминге, кажется нам крайне многообещающей.

Вышедший в 1997 году «Южный парк» держится в эфире уже 24 года и имеет все шансы стать самым долгоиграющим сериалом эвер.