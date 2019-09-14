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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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«Южный парк» продлили сразу на три сезона

Есть в мире постоянство — Comedy Central даровал ещё три сезона своему главному детищу — анимационному беспределу «Южный парк», доведя их общее число до 26. Таким образом, от звания самого долгоиграющего анимационного сериала всех времён, ныне принадлежащего «Симпсонам», его будет отделять ещё четыре сезона, что, впрочем, не кажется чем-то нереальным. Особенно, учитывая бесконечную любовь к проекту главы телеканала и по совместительству президента Paramount Network and TV Land Кента Альтермана:

«Южный парк» — величайшая комедия в истории телевидения, не имеющая себе равных в сатирической силе и культурной значимости. И она даже не собирается снижать планку… Мы сделаем столько сезонов, сколько они захотят.

 
Кент Альтерман, идеальный босс

Создатели сериала Трей Паркер и Мэтт Стоун продолжат собственноручно писать, режиссировать и монтировать все эпизоды, чем они успешно занимаются аж с 1997 года:

Очевидно, наши попытки добиться отмены шоу провалились. К счастью, мы любим Comedy Central, Кента Альтермана и нашу команду, так что мы с нетерпением ждём новых возможностей добиться отмены в ближайшие несколько лет.

Трей Паркер и Мэтт Стоун, любят свою работу

Премьера 23 сезона уже самого долгоиграющего сериала на кабельном состоится 25 сентября.

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Южный Парк
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