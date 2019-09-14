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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:
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«Касл-Рок» — тизер второго сезона с леденящей кровь Лиззи Каплан

Второй сезона хоррор-антологии Стивена Кинга «Касл-Рок» обзавёлся первым тизер-трейлером. И он пугает. В хорошем смысле.

Трепещите, ибо «Мизери» грядёт. В и без того несчастливый городок въезжает одна из самых жутких героинь одного из самых страшных романов Кинга — психопатка Энни Уилкс в исполнении Лиззи Каплан («Мастера секса»), чьё появление спровоцирует войну и без того враждующих кланов Касл-Рока.

В десятисерийный сезон авторы добавили также романы «Жребий» и «Солнечный пёс» («Несущий смерть»); актёрский состав новой телеглавы обогатили своим присутствием Тим Роббинс, Гаррет Хедлунд, Элси Фишер, Юсра Варсама, Бархад Абди и Мэттью Алан.

На потоковый сервис Hulu сериал продюсера Дж. Дж. Абрамса вернётся 23 октября:

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