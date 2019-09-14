Сценаристка «Ведьмака» и «Джессики Джонс» будет создавать сериалы для Amazon

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Amazon Studios продолжают сманивать сотрудников других потоковых сервисов и каналов. На днях сценаристка Дженни Кляйн подписала с компанией контракт о долгосрочном сотрудничестве.

Успешно начав писательскую деятельность в «Сверхъестественном», Кляйн вскоре от демонов во плоти перешла к демонам в голове, став одним из соавторов «Джессики Джонс» на Netflix. Кульминацией работы на потоковый сервис стало написание сценария для эпического фэнтези «Ведьмак» (который, как обнаружилось, выходит уже 17 декабря).

Теперь её таланты в полной мере смогут оценить зрители Amazon, благо выдающихся проектов у студии сейчас хватает — чего стоят одни «Пацаны», а есть ещё «Властелин колец» и потенциальное продолжение «Благих знамений».

Кляйн будет создавать для платформы оригинальные сериалы, выступая как сценаристом, так и шоураннером. А для начала она в качестве исполнительного продюсера займётся экранизацией романа Тейлор Дженкинс Рейд Daisy Jones & The Six об одноимённой рок-группе — секс, наркотики и Риз Уизерспун прилагаются.