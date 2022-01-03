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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Шоураннер «Ведьмака» сожалеет, что в первом сезоне мало времени уделила Цири

Источник: Netflix

Поклонники темнейшего фэнтези «Ведьмак», наверняка страдавшие от недостатка Цири в сюжете первого сезона, могут вздохнуть с облегчением — во втором-то героиня Фрейи Аллан фигурировала куда чаще, а дальше будет только лучше.

Говорить об этом со всей уверенностью позволяет недавний комментарий шоураннера проекта Лорен Шмидт Хиссрич, в беседе с THR заявившей об одном из своих самых больших сожалений, касавшихся вышедшего в 2019-м дебютного сезона.

Должна признаться, в первом сезоне мы недостаточно внимания уделили истории Цири. Об этом в числе некоторых других вещей я сожалела больше всего, когда смотрела первый сезон. Поэтому во втором сезоне мы особенно постарались, чтобы Цири в сюжете присутствовала как можно чаще. Это же позволяло Фрейе глубже исследовать своего персонажа.

Хиссрич напомнила, что любой поклонник книжной серии Анджея Сапковского подтвердит: Цирилла постепенно перемещается в центр повествования, и для всей команды экранизаторов фэнтези-саги было очень важно в этом плане придерживаться книжного оригинала.

Теги
ВедьмакNetflix
Комментарии (4)

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