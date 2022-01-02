Неделя сериалов на КГ — главные новости 27 декабря 2021 г. — 2 января

Воробьи прилетели — «Академия Амбрелла» показала постер третьего сезона. Тизерный плакат напоминает об альтернативной версии супергеройской команды.

«Мажор 4» с Павлом Прилучным выходит на экраны в следующем году. Вот и постер уже показали.

Все главные герои собрались на постере шестого сезона «Миллиардов». Без Бобби Аксельрода, к сожалению.

Дональд Гловер и компания гуляют по Европе в свежем тизере продолжения «Атланты». Третий сезон стартует в марте.