Киллиан Мёрфи, Аня Тейлор-Джой и Том Харди в трейлере финального сезона «Острых козырьков»

Новый виток борьбы и страданий. Телеканал BBC One опубликовал трейлер шестого — заключительного — сезона «Острых козырьков», но поскупился-таки на анонс точной даты возвращения гангстерской саги на экраны. Предполагается, что премьеру финальной телеглавы стоит ждать в ближайшие месяцы.

Шестой сезон сериала Стивена Найта с Киллианом Мёрфи в главной роли поведает о непростой и богатой на события жизни семейства Шелби и сопричастных накануне Второй мировой войны. Точку в криминальной драме поставит полнометражный финал, который начнут снимать не раньше 2023 года.