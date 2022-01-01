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Киллиан Мёрфи, Аня Тейлор-Джой и Том Харди в трейлере финального сезона «Острых козырьков»

Новый виток борьбы и страданий. Телеканал BBC One опубликовал трейлер шестого — заключительного — сезона «Острых козырьков», но поскупился-таки на анонс точной даты возвращения гангстерской саги на экраны. Предполагается, что премьеру финальной телеглавы стоит ждать в ближайшие месяцы.

Шестой сезон сериала Стивена Найта с Киллианом Мёрфи в главной роли поведает о непростой и богатой на события жизни семейства Шелби и сопричастных накануне Второй мировой войны. Точку в криминальной драме поставит полнометражный финал, который начнут снимать не раньше 2023 года.

Теги
ВидеоОстрые козырьки
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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