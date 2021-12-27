Киллиан Мёрфи и Стивен Грэм в свежем промо финального сезона «Острых козырьков»

Официальный инстаграм BBC iPlayer опубликовал свежий промо-ролик шестого сезона гангстерской драмы Стивена Найта «Острые козырьки». В новом видео засветился персонаж из заключительных эпизодов сериала. Нам до сих пор не раскрывают его имени, зато мы знаем, что играет его колоритный Стивен Грэм и его герой почти наверняка недружелюбно настроен по отношению к семейству Томаса Шелби (Киллиан Мёрфи).

Дата выхода заключительного сезона, снятого Энтони Бирном («Последнее королевство»), до сих пор неизвестна, но премьера почти наверняка запланирована на январь-февраль 2022-го. Полнометражный финал истории планируют запустить в активное производство через год — в 2023-м.