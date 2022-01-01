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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Перси Джексона» Александра Даддарио не появится в перезапуске от Disney+

Источник: 20th Century Studios

В 2010 году на экраны вышел фильм Криса Коламбуса «Перси Джексон и Похититель молний» по одноимённому роману Рика Риордана, и Александра Даддарио сыграла в картине одну из главных ролей — дочь богини Афины Аннабет Чейз. Через три года вышел сиквел, а сейчас, чтобы перезапустить проект, в работе находится сериал для Disney+. По словам актрисы, ожидать её появления в нём не стоит, но она рада за тех, кому доведётся принимать участие в проекте.

Когда я вошла в каст и получила эту работу, то понятия не имела, куда попала. Начинающая актриса в Нью-Йорке, понимаете? Я была ребёнком, понятия не имела о Голливуде.

Я так рада за детей, которые попадут в этот проект и воодушевят новое поколение молодых женщин. Это так круто, Аннабет — действительно вдохновляющий персонаж. Но нет, я не ничего не знаю о сериале и мне не следовало бы! Я просто сыграла героиню фильма.

На этот раз Риордан контролирует все этапы создания проекта, и, возможно, будущий сериал понравится как минимум автору романов о сыне Посейдона — фильмы писатель назвал пустой тратой времени. Не смотрел ни одного, судит по сценарию и жалеет актёров, которым «пришлось сниматься в этом бреде».

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