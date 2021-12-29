Действия и их последствия в тизере финального сезона «Убивая Еву»

Официальный твиттер-аккаунт многосерийного комедийного триллера «Убивая Еву» опубликовал свежий тизер четвёртого — заключительного — сезона, напоминающий о богатом общем прошлом главных героинь. Сериал о людях, которым хэппи-энд заказан, возвращается на малые экраны 27 февраля — в день премьеры четвёртого сезона покажут сразу два эпизода продолжения.

В восьмисерийном финале смышлёной оперативнице MI6 Еве Поластри (Сандра О) и наёмнице-психопатке Вилланель (Джоди Комер) предстоит столкнуться с последствиями своих прошлых действий и решений.