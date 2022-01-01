Цензура отправляется на перекур в новом трейлере сериала «Миротворец»

Потоковый сервис HBO Max напоминает новым трейлером сериала «Миротворец», что стриминг готов к началу показа сериализованнного спин-оффа «Отряда самоубийц: Миссии навылет» режиссёра Джеймса Ганна.
Премьера первого эпизода должна состояться 13 января уже актуального года.
Джона Сина вновь сыграет супергероя Миротворца — настолько преданного идеям мира и гуманизма человека, что он готов убить любого, ради торжества справедливости. Этакая карикатурная версия Стива Роджерса.
Новый ролик — вне рамках цензуры, но ничего особо ужасного не показывают; больше всего пошлых шуточек.
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