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Цензура отправляется на перекур в новом трейлере сериала «Миротворец»

Потоковый сервис HBO Max напоминает новым трейлером сериала «Миротворец», что стриминг готов к началу показа сериализованнного спин-оффа «Отряда самоубийц: Миссии навылет» режиссёра Джеймса Ганна.

Премьера первого эпизода должна состояться 13 января уже актуального года.

Джона Сина вновь сыграет супергероя Миротворца — настолько преданного идеям мира и гуманизма человека, что он готов убить любого, ради торжества справедливости. Этакая карикатурная версия Стива Роджерса.

Новый ролик — вне рамках цензуры, но ничего особо ужасного не показывают; больше всего пошлых шуточек.

Теги
ВидеоМиротворецHBO MaxДжон Сина
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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