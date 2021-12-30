Джон Сина и его «умиротворяющие» стволы на свежем промо «Миротворца»

Уже совсем скоро, через пару недель, стартует сиквел «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна, поэтому свежий выпуск журнала SFX поместил на свою обложку главного героя сериала «Миротворец» в исполнении Джона Сины. Супергерой, ожесточённо воюющий со всем и вся во имя мира, вооружён и настроен решительно.

У многосерийного комедийного боевика имеется ещё и фото на развороте журнала — тут вся команда в сборе, включая орла. Компанию Сине на съёмочной площадке составили Стив Эйджи, Дженнифер Холланд, Фредди Строма, Чаквуди Ивуджи, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Крис Конрад и Локлин Манро.

Премьера сериала по сценарию Ганна состоится на стриминговом сервисе HBO Max 13 января.