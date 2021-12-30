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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Почему Синтия Никсон не хотела возвращаться в сиквел «Секса в большом городе»

Источник: HBO Max

Исполнительница роли Миранды Хоббс в «Сексе в большом городе» Синтия Никсон раскритиковала сериал за отсутствие гендерного и расового разнообразия. Актриса даже не хотела возвращаться в продолжение «И просто так», пока создатели не решат проблему.

Это было очень тяжёлое решение. Я правда не думала, что вернусь к съёмкам, мне очень не хотелось, но чем больше я разговаривала с Сарой Джессикой Паркер, Майклом Патриком Кингом и Кристин Дэвис о настоящей кардинальной перемене в вопросе дефицита разнообразия в оригинальной сериале, тем больше они были на моей стороне.

«И просто так» действительно более инклюзивен, в нём больше актёров разных рас, вдобавок в проекте появился небинарный персонаж. Фидбэк неоднозначный: одни считают такие ходы поздними, лицемерными и не работающими, а другие уверены, что для сериала это большой шаг вперёд.

Теги
И просто такHBO Max
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