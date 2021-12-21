Больше не мужчина мечты: звезда «Секса в большом городе» уволен из сериала из-за обвинений в насилии

Они точно что-то знали! Создатели возвращения «Секса в большом городе», безжалостно слившие Мистера Бига, как в воду глядели — вскоре после премьеры на Криса Нота посыпались обвинения в насилии, и конца этому не видно. HBO Max, понятно, тут же простили за такое отношение к Мужчине Мечты Кэрри Брэдшоу, а коллеги по сериалу в лице Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис поспешили выразить свою солидарность с предполагаемыми жертвами.

Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые столкнулись с таким болезненным опытом и поделились им. Мы знаем, что это наверняка было очень трудно, и мы благодарны им за это.

А поскольку доказательства вины уже давно никому не нужны, Криса Нота уволило сначала агентство, а потом и CBS — актёр больше не снимается в сериале «Великий уравнитель» с Куин Латифой. ОБ этом накануне официально сообщило руководство канала и Universal Television.

Актёр все обвинения категорически отрицает.