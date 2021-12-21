Netflix выпустит второй сезон анимационного сериала «DOTA: Кровь дракона» 6 января 2022 года

Второй сезон анимационного сериала «DOTA: Кровь дракона» (DOTA: Dragon's Blood) получил дату выхода — 6 января 2022 года. «DOTA: Кровь дракона» выходит на Netflix.

Премьера первого сезона проекта, основанного на игре Dota 2 от Valve, состоялась 25 марта. В сериале будет 24 эпизода. Скорее всего, в него войдут три восьмисерийных сезона.

Синопсис сериала от Netflix:

В эпическом фэнтези по мотивам онлайн-игры противоречивый, но отважный рыцарь должен использовать силу живущего в нем дракона, чтобы остановить смертоносного демона. Цитата из пресс-релиза

Над проектом работают южнокорейская Studio MIR («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник», «Ведьмак. Кошмар Волка») и исполнительные продюсеры Ки Хьюн Рю («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник») и Эшли Эдвард Миллер («Тор», «Люди Икс: Первый класс», «Терминатор: Битва за будущее», «Чёрные паруса»). Миллер также является шоураннером аниме.