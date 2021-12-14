«Да пошли вы!» Звезда «Секса в большом городе» ответила на критику своей внешности

Да что вы знаете о работе с возражениями! Кристин Дэвис известна по роли консервативной и интеллигентной Шарлотты Йорк в «Сексе в большом городе», но то роль, а в жизни у актрисы раз на раз не приходится. Продолжение сериала, получившее название «И просто так» хоть и стартовало удачно, но не перестаёт сталкиваться с критикой внешности главных героинь. И если Сара Джессика Паркер пытается объяснить, что старение — это естественный процесс, то Кристин Дэвис решила не церемониться.

Каждый хочет сказать что-то за или против наших лиц, волос, того или этого. Меня это злит, и я не хочу так чувствовать себя постоянно, поэтому не просматриваю отзывы, но знаю, что они есть. Скажу откровенно, как чувствую — да пошли вы к чёрту. К чёрту вас всех, пойдите и сделайте лучше! Понятно?

Кристин Дэвис добавила, что папарацци на площадке специально часами пытались сделать плохие фотографии, чтобы показать актрис в невыгодном свете. Как бы там ни было, на рейтинг сериала это никак не повлияло.