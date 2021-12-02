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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Создатель «Секса в большом городе» объяснил, почему решил продолжить сериал

Источник: HBO Max

Майкл Патрик Кинг создал сериал «Секс в большом городе» и с тех пор не раз пытался повторить успех с ситкомом «Две девицы на мели» или «ЭйДжэем и королевой»*, но даже близко не подобрался к культовости сериала, заменившего миллионам женщин стилиста, психолога и подруг. Майкл решил, что прощаться с таким удачным проектом просто нелепо, и два полнометражных фильма, которые вышли после сериала, не исчерпывают историю персонажей, поэтому шоу должно продолжаться.

Для меня эти персонажи всегда были и остаются невероятно живыми, как и сам город, но мир так изменился, что я подумал: интересно показать, как развивались их жизни, как изменилось общество и весь мир, а что вообще не меняется. К тому же отношения не стоят на месте, браки создаются и распадаются. Так много всего происходит с 35-ти до 55-ти.

Не все разделяют его мнение. Сару Джессику Паркер травят за внешность в соцсетях, многие недовольны тем, что исполнительница роли Саманты Ким Кэттролл не появится в продолжении сериала, словом, без скептического отношения не обошлось, но сериал это, конечно, не остановит — премьера «И просто так» запланирована на конец года.

Теги
Секс в большом городеИ просто такHBO Max
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