Роберт Родригес и Темуэра Моррисон за кулисами «Книги Бобы Фетта»

В честь выхода первого эпизода сериала «Книга Бобы Фетта» на официальном YouTube-канале франчайза «Звёздные войны» появился свежий видеоролик — лаконичная фичуретка, посвящённая закадровым стараниям творческой команды спин-оффа «Мандалорца».
Ролик о создании под названием «Быть Бобой Феттом» посвящён исполнителю главной роли Темуэре Моррисону, которого нахваливают создатели сериала Дэйв Филони и Роберт Родригес, а сам актёр радуется возможности вернутся на просторы далёкой-далёкой галактики.
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