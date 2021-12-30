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Роберт Родригес и Темуэра Моррисон за кулисами «Книги Бобы Фетта»

В честь выхода первого эпизода сериала «Книга Бобы Фетта» на официальном YouTube-канале франчайза «Звёздные войны» появился свежий видеоролик — лаконичная фичуретка, посвящённая закадровым стараниям творческой команды спин-оффа «Мандалорца».

Ролик о создании под названием «Быть Бобой Феттом» посвящён исполнителю главной роли Темуэре Моррисону, которого нахваливают создатели сериала Дэйв Филони и Роберт Родригес, а сам актёр радуется возможности вернутся на просторы далёкой-далёкой галактики.

Теги
ВидеоКнига Бобы ФеттаDisney+Роберт Родригес
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Источник фотографий: Depositphotos

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