«Мажор 4» с Павлом Прилучным выходит на экраны в следующем году

Не ждали? А он вернулся. Зачем-то. В своих соцсетях продюсерская студия Александра Цекало SREDA опубликовала официальный постер как бы детективной драмы «Мажор», чей четвёртый сезон обещает показать в следующем году. Точной даты премьеры у продолжения пока нет.

В четвёртом сезоне снимаются Павел Прилучный, Виталия Корниенко, Любовь Толкалина, Дмитрий Шевченко, Любовь Аксёнова, Владимир Селезнёв, Карина Разумовская, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Павел Чинарёв, Дана Абызова и Игорь Жижикин.

За режиссуру продолжения отвечает Нурбек Эген. Сценарий написали Сергей Калужанов и Олег Маловичко.