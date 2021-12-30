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Первоисточник: vk.com Прямая ссылка на новость:

«Мажор 4» с Павлом Прилучным выходит на экраны в следующем году

Не ждали? А он вернулся. Зачем-то. В своих соцсетях продюсерская студия Александра Цекало SREDA опубликовала официальный постер как бы детективной драмы «Мажор», чей четвёртый сезон обещает показать в следующем году. Точной даты премьеры у продолжения пока нет.

Постеры сериала «Мажор»

В четвёртом сезоне снимаются Павел Прилучный, Виталия Корниенко, Любовь Толкалина, Дмитрий Шевченко, Любовь Аксёнова, Владимир Селезнёв, Карина Разумовская, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Павел Чинарёв, Дана Абызова и Игорь Жижикин.

За режиссуру продолжения отвечает Нурбек Эген. Сценарий написали Сергей Калужанов и Олег Маловичко.

Теги
ГалереяМажорПостер
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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