 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Инопланетный Алан Тьюдик возвращается на постере второго сезона «Засланца из космоса» Мариса Томей и Эми Паскаль — горячая ЛГБТ-пара «Человека-паука», которой мы лишились «Убивающая любовь» — трейлер и сэйю для аниме о романтических отношениях киллера и охотницы за головами Самый масштабный фильм Netflix выйдет летом 2022 года Новые сериалы 3–9 января: «Сергий против нечисти» и другие новинки
3
СЕРИАЛЫ
1 112
 
Прямая ссылка на новость:

Новые сериалы 3–9 января: «Сергий против нечисти» и другие новинки

Источник: KION

Первая неделя нового года не слишком-то богата на многосерийные премьеры, но пара дебютантов на малые экраны таки выйдет. В списке новых сериалов значатся криминальная драма «Уборщица» от телеканала FOX и отечественный комедийно-мистический детектив «Сергий против нечисти» от видеосервиса KION.

Понедельник, 3 января

 
Премьера+
FOX
Уборщица Cleaning Lady

драма

В ролях Элоди Юнг, Адан Канто, Марта Миллан, Шон Лью, Оливер Хадсон, Дэн Дэвидсон

Создатель Миранда Куок

Тони Де Ла Роса — доктор из Камбоджи, переехавшая в США в поисках лечения для своего сына. Но когда система её отторгает, героиня не сдаётся и взваливает на себя обязанности по уничтожению улик на местах криминальных разборок. Она не просто зарабатывает деньги на лечение сына, а планирует отвоевать себе место в криминальной среде, которое обеспечит ей влияние и независимость.

Элоди Юнг, сыгравшая Электру в «Сорвиголове» от Netflix, возвращается в криминальный мир — на этот раз в образе отчаявшейся матери, готовой спасти своего ребёнка любой ценой. Сможет ли проект эфирного канала FOX порадовать крепкой драмой без лишних сантиментов — пока большой вопрос.

Видео

 
Сезон3
FOX
911: Одинокая звезда 9-1-1: Lone Star

боевик, детектив, драма

В ролях Роб Лоу, Лив Тайлер, Ронен Рубинштейн, Сьерра Макклейн, Джим Пэррак, Наташа Карам

Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар

События спин-оффа драмы «911» разворачиваются в городе Остин штата Техас. Опытный пожарный вместе с сыном перебирается из Нью-Йорка в Остин, где будет заниматься спасением людей и решением своих личных проблем.

Видео

Вторник, 4 января

 
Сезон8
ABC
Черноватый Black-ish

комедия

В ролях Энтони Андерсон, Лоуренс Фишборн, Трейси Эллис Росс, Йара Шахиди, Майлз Браун, Маркус Скрибнер

Создатель Кения Баррис

История одной афро-американской семьи среднего класса, где глава семейства отчаянно желает воспитать в своих детях уважение к их аутентичной культуре и традициям. Но отпрыски вовсе не горят энтузиазмом впитывать консерватизм папочки. Протагонист в отчаянии, потому что ни его либерально настроенная жена, ни отец — человек старой закалки — не видят особой важности в попытках героя прильнуть к корням.

Видео

 
Сезон6
NBC
Это мы This Is Us

драма, романтический

В ролях Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Джастин Хартли, Крисси Мец, Стерлинг К. Браун, Сьюзэн Келечи Уотсон

Создатель Дэн Фогельман

История о нескольких не знакомых друг с другом персонажах, которых связывает только одно — одинаковые число и год рождения.

Видео

Среда, 5 января

 
Премьера+
KION
Сергий против нечисти

комедия, детектив, мистика

В ролях Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Михаил Осипов, Николай Шрайбер

Отец Сергий — бывший священник, отстранённый от служения. Теперь он раскрывает преступления, совершённые при участии тёмных сил. Для Сергия это не только борьба со злом, но и бизнес: за каждую добытую нечисть он получает от церкви в лице Матушки неплохое вознаграждение. Отец Сергий не сторонится земных удовольствий (любит выпить и провести время в компании женщин) и довольно часто нарушает закон, в связи с чем на его след выходит следователь полиции капитан Катя Земцова.

Катя не готова поверить в сверхъестественное и подозревает Сергия в совершении страшных преступлений. Вместе им придётся пройти большой путь и научиться доверять друг другу. Впереди их ждут не только битва с нечистью (в первом сезоне это Упырь, Кощей и Кот-Баюн), но и козни вредного и завистливого сослуживца Кати — оперативника Кракина.

Авторы обещают подарить нам интересное смешение детектива, мистики, комедии и даже экшена. И вышедший в октябре трейлер в целом всё это анонсировал. Понадеемся, нас ждёт действительно увлекательная история об охотниках на чертовщину.

Видео

Пятница, 7 января

 
Сезон3
Sky1
Открытие ведьм A Discovery Of Witches

мистика, фэнтези, драма, романтический

В ролях Тереза Палмер, Мэттью Гуд, Алекс Кингстон, Луиза Брили, Грегг Чиллин, Имоджен Комри

Создатель Дебора Харкнесс

Диана Бишоп — молодой историк, специалист по старинным рукописям из Оксфорда и по совместительству потомок одной из салемских ведьм. Однажды в руки героини попадает таинственный манускрипт, благодаря которому она вспоминает, что и сама обладает магическим даром. Вдобавок девушка подвергается куче опасностей и влюбляется в древнего вампира Мэттью Клермонта

Видео

Воскресенье, 9 января

 
Сезон2
HBO
Эйфория Euphoria

драма

В ролях Зендая, Сторм Рейд, Эрик Дэйн, Мод Апатоу, Брайан Брадли, Ангус Клауд

Создатель Сэм Левинсон

В центре истории — сложная и хаотичная жизнь современных школьников из старших классов. Будни подростков скучными не назовёшь: психологические травмы, жестокость, наркотики, секс, дружба, соцсети и любовь.

Видео

 
Сезон2
FOX
Зови меня Кэт Call Me Kat

комедия

В ролях Майем Биалик, Свузи Кёрц, Кайла Прэтт, Лесли Джордан, Шайен Джексон, Джулиан Гант

Создатель Дарлин Хант

Кэт стукнуло 39, и каждый день ей приходится доказывать окружающим и родной матери, что для счастья необязательно иметь в жизни всё, что пожелаешь. Поэтому главная героиня тратит все свои сбережения на открытие кошачьего кафе.

Видео

 
Сезон2
HBO
Праведные Джемстоуны The Righteous Gemstones

комедия

В ролях Дэнни Макбрайд, Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни

Создатель Дэнни Макбрайд

Это полная сатиры и абсурдистского юмора история о всемирно известной и безобразно богатой семье телевизионных проповедников Джемстоунов. Невзирая на бешеную популярность, «благочестивому» семейству не приходится почивать на лаврах — кругом завистники, конкуренты и враги, которые только и мечтают занять их место.

Видео

 
Конец сезона1
Paramount+
Мэр Кингстауна Mayor of Kingstown

драма

В ролях Джереми Реннер, Кайл Чандлер, Дайан Уист, Хью Диллон, Эйдан Гиллен, Тэйлор Хэндли

Создатель Тейлор Шеридан, Хью Диллон

Первый сезон криминальной драмы Тейлора Шеридана завершится десятым эпизодом. Стриминговый сервис Paramount+ пока не делал официальных заявлений о дальнейшей судьбе сериала.

Видео

 
Конец сезона9
Showtime
Декстер Dexter

драма, детектив, триллер

В ролях Майкл С. Холл, Дженнифер Карпентер, Джули Бенз, Лорен Велес, Дэвид Зайас, Джеймс Римар

Создатель Джеймс Манос мл.

Девятый сезон завершится десятой серией Sins Of The Father. Кабельный канал Showtime пока не сообщал, на самом ли деле попрощался со знаменитый экранным маньяком на этот раз.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

28Православный Константин: вышел трейлер российской мистической комедии «Отец Сергий» 4Электра работает на мафию в трейлере криминальной драмы «Уборщица»

Тоже интересно

Далее на КГ

9
«Человек-паук: Нет пути домой» уже собрал по миру больше «Чёрной Пантеры»
 4
Новое аниме зимы 2022 года
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 27 декабря 2021 г. — 2 января
 1
Рождественский фильм с Дуэйном Джонсоном будет напоминать «Хоббса и Шоу» и «Стражей галактики»
 3
«Ходячий замок» — новая дата выхода классики Хаяо Миядзаки в российский прокат
 2
«Фанфары юности» — первый трейлер и новые сэйю для оригинального аниме о школе жокеев
 0
Автор ранобэ «О моём перерождении в слизь» планирует завершить серию за три тома
 1
«Стрелок с Чёрной скалы: Падение» — сэйю и первый трейлер нового аниме во франчайзе
 12
Уж лучше вы к нам: Человек-паук может появиться в «Веноме 3»
 1
В 2021 году тремя самыми кассовыми фильмами японского проката оказались аниме
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 496: «Не смотрите наверх», «Вальдо», «В роли Рикардо»
 
8Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 107: Интервью с главой студии Morteshka (Black Book)
 
4Ноль кадров в секунду – 401: А ты был не прав...
 
1ЕВА
 
 
14Телеовощи – 424: Битва за ваше сердечко
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме
ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru