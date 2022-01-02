Новые сериалы 3–9 января: «Сергий против нечисти» и другие новинки

Первая неделя нового года не слишком-то богата на многосерийные премьеры, но пара дебютантов на малые экраны таки выйдет. В списке новых сериалов значатся криминальная драма «Уборщица» от телеканала FOX и отечественный комедийно-мистический детектив «Сергий против нечисти» от видеосервиса KION.
Понедельник, 3 января
драма
В ролях Элоди Юнг, Адан Канто, Марта Миллан, Шон Лью, Оливер Хадсон, Дэн Дэвидсон
Создатель Миранда Куок
Тони Де Ла Роса — доктор из Камбоджи, переехавшая в США в поисках лечения для своего сына. Но когда система её отторгает, героиня не сдаётся и взваливает на себя обязанности по уничтожению улик на местах криминальных разборок. Она не просто зарабатывает деньги на лечение сына, а планирует отвоевать себе место в криминальной среде, которое обеспечит ей влияние и независимость.
Элоди Юнг, сыгравшая Электру в «Сорвиголове» от Netflix, возвращается в криминальный мир — на этот раз в образе отчаявшейся матери, готовой спасти своего ребёнка любой ценой. Сможет ли проект эфирного канала FOX порадовать крепкой драмой без лишних сантиментов — пока большой вопрос.
боевик, детектив, драма
В ролях Роб Лоу, Лив Тайлер, Ронен Рубинштейн, Сьерра Макклейн, Джим Пэррак, Наташа Карам
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар
События спин-оффа драмы «911» разворачиваются в городе Остин штата Техас. Опытный пожарный вместе с сыном перебирается из Нью-Йорка в Остин, где будет заниматься спасением людей и решением своих личных проблем.
Вторник, 4 января
комедия
В ролях Энтони Андерсон, Лоуренс Фишборн, Трейси Эллис Росс, Йара Шахиди, Майлз Браун, Маркус Скрибнер
Создатель Кения Баррис
История одной афро-американской семьи среднего класса, где глава семейства отчаянно желает воспитать в своих детях уважение к их аутентичной культуре и традициям. Но отпрыски вовсе не горят энтузиазмом впитывать консерватизм папочки. Протагонист в отчаянии, потому что ни его либерально настроенная жена, ни отец — человек старой закалки — не видят особой важности в попытках героя прильнуть к корням.
драма, романтический
В ролях Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Джастин Хартли, Крисси Мец, Стерлинг К. Браун, Сьюзэн Келечи Уотсон
Создатель Дэн Фогельман
История о нескольких не знакомых друг с другом персонажах, которых связывает только одно — одинаковые число и год рождения.
Среда, 5 января
комедия, детектив, мистика
В ролях Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Михаил Осипов, Николай Шрайбер
Отец Сергий — бывший священник, отстранённый от служения. Теперь он раскрывает преступления, совершённые при участии тёмных сил. Для Сергия это не только борьба со злом, но и бизнес: за каждую добытую нечисть он получает от церкви в лице Матушки неплохое вознаграждение. Отец Сергий не сторонится земных удовольствий (любит выпить и провести время в компании женщин) и довольно часто нарушает закон, в связи с чем на его след выходит следователь полиции капитан Катя Земцова.
Катя не готова поверить в сверхъестественное и подозревает Сергия в совершении страшных преступлений. Вместе им придётся пройти большой путь и научиться доверять друг другу. Впереди их ждут не только битва с нечистью (в первом сезоне это Упырь, Кощей и Кот-Баюн), но и козни вредного и завистливого сослуживца Кати — оперативника Кракина.
Авторы обещают подарить нам интересное смешение детектива, мистики, комедии и даже экшена. И вышедший в октябре трейлер в целом всё это анонсировал. Понадеемся, нас ждёт действительно увлекательная история об охотниках на чертовщину.
Пятница, 7 января
мистика, фэнтези, драма, романтический
В ролях Тереза Палмер, Мэттью Гуд, Алекс Кингстон, Луиза Брили, Грегг Чиллин, Имоджен Комри
Создатель Дебора Харкнесс
Диана Бишоп — молодой историк, специалист по старинным рукописям из Оксфорда и по совместительству потомок одной из салемских ведьм. Однажды в руки героини попадает таинственный манускрипт, благодаря которому она вспоминает, что и сама обладает магическим даром. Вдобавок девушка подвергается куче опасностей и влюбляется в древнего вампира Мэттью Клермонта
Воскресенье, 9 января
драма
В ролях Зендая, Сторм Рейд, Эрик Дэйн, Мод Апатоу, Брайан Брадли, Ангус Клауд
Создатель Сэм Левинсон
В центре истории — сложная и хаотичная жизнь современных школьников из старших классов. Будни подростков скучными не назовёшь: психологические травмы, жестокость, наркотики, секс, дружба, соцсети и любовь.
комедия
В ролях Майем Биалик, Свузи Кёрц, Кайла Прэтт, Лесли Джордан, Шайен Джексон, Джулиан Гант
Создатель Дарлин Хант
Кэт стукнуло 39, и каждый день ей приходится доказывать окружающим и родной матери, что для счастья необязательно иметь в жизни всё, что пожелаешь. Поэтому главная героиня тратит все свои сбережения на открытие кошачьего кафе.
комедия
В ролях Дэнни Макбрайд, Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни
Создатель Дэнни Макбрайд
Это полная сатиры и абсурдистского юмора история о всемирно известной и безобразно богатой семье телевизионных проповедников Джемстоунов. Невзирая на бешеную популярность, «благочестивому» семейству не приходится почивать на лаврах — кругом завистники, конкуренты и враги, которые только и мечтают занять их место.
драма
В ролях Джереми Реннер, Кайл Чандлер, Дайан Уист, Хью Диллон, Эйдан Гиллен, Тэйлор Хэндли
Создатель Тейлор Шеридан, Хью Диллон
Первый сезон криминальной драмы Тейлора Шеридана завершится десятым эпизодом. Стриминговый сервис Paramount+ пока не делал официальных заявлений о дальнейшей судьбе сериала.
драма, детектив, триллер
В ролях Майкл С. Холл, Дженнифер Карпентер, Джули Бенз, Лорен Велес, Дэвид Зайас, Джеймс Римар
Создатель Джеймс Манос мл.
Девятый сезон завершится десятой серией Sins Of The Father. Кабельный канал Showtime пока не сообщал, на самом ли деле попрощался со знаменитый экранным маньяком на этот раз.
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