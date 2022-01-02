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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Новые лица на постерах третьего сезона «Академии Амбрелла»

Вслед за опубликованным позавчера «пернатым» тизерным плакатом продолжения «Академии Амбрелла» официальный твиттер-аккаунт сериала презентовал подборку персонажных постеров третьего сезона с частично изображённым на них новыми героями истории — участниками «Академии Спэрроу» из альтернативной реальности, куда ненароком угодили герои в финале второго сезона.

Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла»

Сверхспособных антагонистов в продолжении телекомикса сыграют Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд, Джейк Эпштейн, Дженезис Родригес, Кэззи Дэвид и Джастин Х. Мин. Свежие эпизоды выйдут на стриминговом сервисе Netflix в этом году, но точной даты возвращения у сериала по-прежнему нет.

Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла» Постеры сериала «Академия Амбрелла»
Теги
ПостерыГалереяАкадемия АмбреллаNetflix
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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